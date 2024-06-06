Безпілотники вдарили по Новошахтинському НПЗ та нафтобазі під Бєлгородом (відео)

Супутник зафіксував мегапожежу у Новошахтинську після атаки дронів.

У ніч на четвер, 6 червня, у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів. Згодом стало відомо про атаку на Новошахтинський нафтопереробний завод, який пов'язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Як повідомляють ростовські пабліки та губернатор області Василь Голубєв, по Новошахтинському НПЗ вдарили дрони. Внаслідок цього на заводі виникла пожежа. Рятувальники почали гасити полум'я не відразу через загрозу нових ударів.

До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. О 3.00 губернатор області повідомив, що пожежа на НЗНП локалізована на площі 100 кв.м. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

У мережі поширюють відео з коментарями очевидців. Зазначається, що наслідки атаки були масштабними. "Кримський вітер" з посиланням на дані супутника, пише, що в Новошахтинську вирує мегапожежа.

Крім того, вночі дрон атакував нафтобазу у Бєлгородській області Росії. Як повідомив губернатор Вячеслав Гладков у Telegram, постраждала нафтобаза на території Старооскольського міського округу Бєлгородської області. Горів один з резервуарів. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

Пожежі та аварії в Росії - останні новини

Після того, як росіяни рано вранці 24 лютого 2022 року здійснили повномасштабне вторгнення на українську землю, у РФ уже не раз лунали вибухи на різних підприємствах, які допомагали загарбникам продовжувати воювати.

Зокрема, 2 червня в російській республіці Комі під містом Ухта на НПЗ загорівся резервуар на 10 тисяч кубічних метрів, є дві жертви. Очевидці повідомили, що перед спалахом чули в районі НПЗ "кілька хлопків", а потім там помітили стовп диму.

31 травня, на Забайкальській залізниці в Амурській області зійшов з рейок навантажений вугіллям вантажний поїзд. За даними російських ЗМІ, загалом із рейок зійшли 29 вагонів із вугіллям. Після події в Приамур'ї почалася серйозна пожежа.

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