Уражено нафтобазу "Осколнафтопостачання" та підстанцію "Єлецька".

Дрони Служби безпеки України цієї ночі успішно вразили нафтобазу та електропідстанцію в Бєлгородській та Липецькій областях Російської Федерації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела. Зокрема, як наслідок, за словами джерел, "бавовна" палала на нафтобазі "Осколнафтопостачання" біля н.п. Старий Оскол та на підстанції "Єлецька" потужністю 500 кВ.

При цьому, росіяни у місцевих ресурсах в мережі інтернет всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів в районі нафтобази в Бєлгородській області. Також губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції "Єлецька".

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Відомо, що ця електропідстанція живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться", - зазначило поінформоване джерело.

Атаки на російські НПЗ

Як повідомляв УНІАН, 9 травня відбулася успішна операція ударних безпілотників СБУ, які вразили дві нафтобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ. Через ці перевалочні нафтобази росіяни постачали пальне до окупованого Криму.

Також 9 травня у Башкортостані Російської Федерації дроном Служби безпеки України уражено нафтопереробний завод. Зокрема, дрон пролетів відстань у 1500 км.

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