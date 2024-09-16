Те, що виглядало коротким та дрібним штурмом, швидко перетворилось на набагато небезпечніше для росіян явище.

У четвер, 12 вересня, українські сапери прорвали російську оборону вздовж кордону поблизу села Новий Путь, приблизно в 30 км на захід від українського виступу у Курській області.

Як пише Forbes, те, що виглядало коротким та дрібним штурмом, швидко перетворилось на набагато небезпечніше для росіян явище.

Українські броньовані машини стрімко просунулися на кілька кілометрів повз Новий Путь у бік найближчого міста Веселе. ЗСУ дійшли до південної околиці населеного пункту і практично взяли його під свій контроль. Це сталось не пізніше суботи.

Відео дня

Вже у неділю винищувач Сил оборони скинув плануючу бомбу із супутниковим наведенням на можливу російську позицію в будівлі в центрі Весолого. За знищенням стежили з дрону бійці українського підрозділу БПЛА Khorne.

"Ми спостерігаємо за всіма вами", — іронізували вони у соцмережах.

Як зазначає видання, російський гарнізон навколо Весолого включає велику кількість погано підготовлених молодих призовників, які, згідно з політикою Кремля, не повинні брати участь у бойових діях. Ймовірно, саме залучення недосвідчених та погано навчених строковиків призвело до швидкого просування ЗСУ на цьому напрямку.

"Це зловісний знак для росіян, що їхні оборонні зусилля у Веселому, вочевидь, також залежать від непідготовлених молодих людей у ​​віці підлітків і на початку 20 років. Якщо росіяни відреагують на українську атаку на Веселе так само, як вони відреагували на ширше українське вторгнення в Курськ минулого місяця, вони можуть зрештою передислокувати деякі краще підготовлені повітряно-десантні сили, щоб притупити український наступ", - наголошує Forbes.

Крім підрозділу Khorne невідомо, які саме українські сили беруть участь у боях за Веселе. Однак варто зазначити, що на відео з БПЛА видно, що у прориві взяли участь броньовані вантажівки Kirpi турецького виробництва, які популярні серед української морської піхоти. 36-та бригада морської піхоти бере участь у бойових діях на схід від Курська, тож, можливо, її бійці залучені й до цієї операції.

Операція у Курській області

Як писав УНІАН, українські військові звільнили в Курській області ще два населених пункти. Зокрема ЗСУ зайняли села Дурівка та Вітряне, а також частину населеного пункту Журавлі.

Як пише аналітик Forbes Девід Екс, це несподіване вторгнення мало набагато більший успіх, ніж припускали початкові дані.

Як додає Financial Times, Курська операція стала першим великим іноземним вторгненням на російську територію з часів Другої світової війни.

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