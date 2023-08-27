Під час замахів розвідка, зокрема й в місті постійної дислокації, не зупиняла своєї роботи, як і її начальник.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов з 2014 року пережив понад 10 замахів на своє життя.

"В цілому, сумарно більше десяти… Це з початку 2014 року", - повідомив в ефірі ISLND TV речник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, до спроб вбити Буданова можна віднести й авіаційно-ракетний удар. Юсов також уточнив, що внаслідок останніх нападів ніхто зі співробітників ГУР не загинув.

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Він наголосив, що під час замахів розвідка, зокрема й в місті постійної дислокації, не зупиняла своєї роботи, як і її очільник.

"Дуже цікаві і потішні були потім намагання російської пропаганди пояснити, що хтось десь потім лікувався, якісь наслідки, там зачіска не та, там ще щось. Дуже кумедно, дуже цікаво, продовжуйте витрачати свої зусилля і ресурси", - сказав речник ГУР.

ГУР стежить за окупантами

Раніше Буданов розповів, як українська розвідка стежить за діями російських загарбників. За його словами, ГУР спирається на свої супутникові дані.

Водночас, головний розвідник країни уточнив, що із самою космічною розвідкою проблем у ГУР немає, однак є проблеми зі швидкістю отримання цієї інформації через довгий технічний процес.

За словами Буданова, крім власного супутника, розвідка також має доступ й до інших космічних апаратів.

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