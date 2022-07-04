Окупанти марно намагалися сховатися від вогню українських військових у лісосмузі.

Військові Збройних Сил продовжують нищити особовий склад та техніку росіян. Своїми результатами похвалилися воїни 10-ї окремої Гірсько-Штурмової бригади.

Про це йдеться на facebook-сторінці "Едельвейсів".

Військові продемонстрували на відео наслідки знищення російської військової техніки, яка намагалася сховатися від вогню українських військових у лісосмузі. Як результат – танки перетворилися в купу металу, а екіпаж – у "добриво" для української землі.

…наші хлопці обожнюють нищити війську техніку оркостану. Сьогодні прийшла черга двох танків із тушонкою в середин. Один успішно сам прийшов до наших хлопців: жалітись на неорганізованість та байдужість у російській армії... – жартома написали наші захисники.

Нагадаємо, напередодні у Запоріжжі "невідомі герої" підірвали залізничний міст, яким росіяни переганяли склади зі зброєю та військовою технікою на фронт.

Також повідомлялося, що Мелітопольського аеродрому як військової бази окупантів вже не існує – її знищили ЗСУ. "Сподіваємось, що вони більше ніколи туди не повернуться", – висловив надію мер Мелітополя.

Вас також можуть зацікавити новини: