Українські воїни "затрофеїли" чергову партію російської техніки.

ЗСУ продовжують збільшувати свій військовий потенціал завдяки російській зброї. Цього разу бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади відібрали у ворога цілісінький БМП-2 зі встановленим бронекомплектом.

Світлини трофейної техніки опублікували на фейсбук-сторінці бригади, додавши трохи гумору.

Усі допомагають ЗСУ, навіть орки! Шановне панство, маємо чудову новину! Наша бригада отримала допомогу по "лендлізу" від росії у вигляді БМП та додаткову фінансову допомогу в сумі одинадцяти (11) російських рублів. Вельми вдячні – мовиться у дописі.

Виглядає на те, що з грішми у "другої армії світу" – геть погано.

Нагадаємо, раніше військовий медик показала "затрофеєну" аптечку російських окупантів. За її словами, росіяни самі усвідомлюють, наскільки жахливий вміст їхніх аптечок і який крутий в українських захисників.

А тим часом Росія вже втратила в Україні близько 33 600 тис. своїх вояків. Тільки за останню добу українські захисники ліквідували щонайменше дві з половиною сотні російських "туристів".

Найбільших втрат противник за минулу добу противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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