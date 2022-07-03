Мер міста повідомив, що вони вивезли всю техніку, яка вціліла, і особовий склад з аеродрому.

Мелітопольського аеродрому як військової бази російських окупантів уже не існує - її знищили ЗСУ.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"Можна сказати, що Мелітопольського аеродрому як військової бази рашистів уже не існує: з третьої ранку після перших обстрілів вони почали евакуювати весь особовий склад звідти, після другого масованого обстрілу - о шостій ранку – вони почали евакуювати всю техніку, яка вціліла", - розповів він.

За його даними, евакуацію окупанти проводили до 9-10 ранку, а після того не було вже жодної людини. "Сподіваємось, що вони більше ніколи туди не повернуться", - висловив надію мер Мелітополя.

За словами Федорова, ще кілька годин після ранішніх обстрілів на цій базі була детонація, але на щастя, не постраждав жоден цивільний мешканець. Російських окупантів, за даними мера, постраждало кілька десятків.

Крім того Федоров повідомив, що ввечері був ще один обстріл неподалік Мелітополя в смт Мирне, де вороги також захопили територію колишньої військової бази. Після цього росіяни теж почали вивозити звідти свою техніку.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що в окупованому Мелітополі росіяни оточили будівлю місцевого госпіталю, куди звозять поранених в результаті ранкового удару ЗСУ по ворожій військовій базі на аеродромі міста.

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