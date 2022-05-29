Воїн присік спроби росіян спровокувати його запитаннями про масові поховання поблизу Маріуполя.

Російські пропагандисти опублікували відео, на якому азовець Владислав Тутчак (позивний "Доцент") відповідає на їхні запитання. Воїн зізнався, що йому нема за що каятися, а жителів ОРДЛО вважає українцями, які поки що помиляються у політичних поглядах.

Відео опублікували росЗМІ.

Боєць розповів, що безпосередньо у бойових діях участі не брав, оскільки відповідає за гуманітарний напрямок розвитку полку "Азов". Він читав лекції особовому складу з військової історії світу та України.

На запитання, ким він вважає жителів "Л/ДНР", Тутчак відповів: "Українці. Безумовно, серед них є люди, які помиляються у своїх поглядах. Але це українці, такі ж як ми. Рано чи пізно ми знайдемо з ними спільну мову. Якщо цього не станеться, я сподіваюся, що мої та їхні діти знайдуть спільну мову".

Росіяни провокували стриманого азовця запитаннями про нібито появу масових поховань поблизу Маріуполя, коли в місті був "Азов". Однак українець не менш стримано відповів, що цього не може бути.

На ще одне провокативне запитання щодо того, чи є за що бійцю покаятися, він відповів: "Ні, абсолютно".

Нагадаємо, 17 травня в Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталі" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

20 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.

Президент Володимир Зеленський сподівається, що захисників Маріуполя вдасться звільнити в ході обміну.

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