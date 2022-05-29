Російські пропагандисти опублікували відео, на якому азовець Владислав Тутчак (позивний "Доцент") відповідає на їхні запитання. Воїн зізнався, що йому нема за що каятися, а жителів ОРДЛО вважає українцями, які поки що помиляються у політичних поглядах.
Відео опублікували росЗМІ.
Боєць розповів, що безпосередньо у бойових діях участі не брав, оскільки відповідає за гуманітарний напрямок розвитку полку "Азов". Він читав лекції особовому складу з військової історії світу та України.
На запитання, ким він вважає жителів "Л/ДНР", Тутчак відповів: "Українці. Безумовно, серед них є люди, які помиляються у своїх поглядах. Але це українці, такі ж як ми. Рано чи пізно ми знайдемо з ними спільну мову. Якщо цього не станеться, я сподіваюся, що мої та їхні діти знайдуть спільну мову".
Росіяни провокували стриманого азовця запитаннями про нібито появу масових поховань поблизу Маріуполя, коли в місті був "Азов". Однак українець не менш стримано відповів, що цього не може бути.
На ще одне провокативне запитання щодо того, чи є за що бійцю покаятися, він відповів: "Ні, абсолютно".
Нагадаємо, 17 травня в Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталі" захисників Маріуполя.
За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.
20 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.
Президент Володимир Зеленський сподівається, що захисників Маріуполя вдасться звільнити в ході обміну.