Військові наголошували на трьох найважливіших умовах, зазначив Прокопенко.

Командир "Азову", підполковник Денис Прокопенко заявив про евакуацію важкопоранених бійців з "Азовсталі" і назвав умови України, за яких вона відбулася.

Про це йдеться у новому зверненні Прокопенка.

Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя військовослужбовців гарнізону і припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах: цивільні, поранені та загиблі, зазначив Прокопенко.

"Цивільних вдалося евакуювати, важкопоранені отримали необхідну допомогу - їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на підконтрольну Україні територію. Щодо загиблих героїв - процес триває. Та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почестями поховати своїх героїв", - розповів про хід евакуації військовий.

17 травня Україна розпочала операцію з порятунку бійців "Азовсталі". Поки Міноборони не розкривають деталі евакуації поранених українських військових з території заводу в Маріуполі.

Російські ЗМІ писали, що бійців відправили на лікування в ОРДЛО.

Паралельно Держдума погрожує внести "Азов" в список заборонених в Росії терористичних організацій, щоб надалі притягнути захисників Маріуполя до кримінальної відповідальності.

У відеозверненні заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар зазначив, що на "Азовсталі" все ще перебувають українські захисники, "триває операція", деталі якої Паламар не може розголошувати.

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