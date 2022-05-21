Президент підкреслив, що сподівається на обмін за посередництва міжнародного співтовариства.

Президент Володимир Зеленський прокоментував процес евакуації українських захисників з маріупольського комбінату "Азовсталь".

В інтерв'ю журналістам, яке транслювалося в ефірі інформаційного марафону, глава держави запевнив, що бійців планують забирати додому.

"Абсолютно героїчні люди. Хочу підкреслити, що там 400 прикордонників, велика кількість нацгвардійців, десантників, навіть представників СБУ, медики, звичайні люди. Там безліч героїчних людей... Вони захищали Маріуполь. Дуже велика кількість наших льотчиків героїчно загинула", - говорить президент.

За його даними, на сьогодні вивезені всі цивільні з території заводу, медики, поранені і тяжкопоранені.

"Мені здається, що найближчим часом завершиться вивезення всіх", – говорить глава держави.

Зеленський зазначив, що домовлявся з міжнародними партнерами про порятунок захисників Маріуполя. Він підкреслив, що спочатку просив зброю для розблокування міста військовим шляхом.

"На сьогодні хлопці отримали від військових сигнал, що вони мають право вийти й зберегти життя", - розповів президент.

"Далі все залежить від того, що на себе брали ООН, Червоний Хрест, РФ. Очікуємо того чи іншого формату обміну. Будемо забирати їх додому", - запевнив глава держави.

Евакуація з "Азовсталі": що відбувається

Як відомо, 17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" триває і він складний.

20 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.