Як тільки буде закріплений твердий результат перемовин, про це одразу публічно повідомлять.

Операція порятунку захисників "Азовсталі" та переговорний процес тривають, тож потрібно набратися терпіння.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Анна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

Заступник міністра оборони пояснила, чому так обережно видається публічна інформація про операцію порятунку захисників "Азовсталі".

Коли іде процес порятунку та переговори, потрібно бути дуже обережними і враховувати всі нюанси безпеки. В цій ситуації ми дуже обережно видаємо інформацію, тому що операція порятунку захисників "Азовсталі" триває, перемовний процес також триває. Зазвичай, такі процеси "люблять тишу". Це стосується не тільки операції порятунку наших захисників, які заблоковані на "Азовсталі", це стосується всіх домовленостей та переговорів.

Заступник міністра оборони зауважила, що в ситуації, коли йдеться про життя багатьох людей, просто потрібно набратися терпіння.

Часто наші небайдужі громадяни від того, що хочуть допомогти повернути людей, починають активну інформаційну кампанію і, на жаль, найчастіше це шкодить перемовному процесу. В ситуації, коли йдеться про життя багатьох людей, просто потрібно набратися терпіння та усвідомити, що деякий час ми будемо стримані в подачі інформації.

Заступник міністра оборони додала, що як тільки буде закріплений твердий результат перемовин, про це одразу публічно повідомлять.

Так само, як ми повідомили, коли у нас була точна інформація, що по гуманітарному коридору 211 людей виведено або 53 важкопоранених переміщені до медичного закладу.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату оборонців Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Для повернення їх додому планується обмін.

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