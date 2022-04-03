Дружина обіцяє "кинути" окупанту грошей на карту, щоб купив собі речі.

Виявляється, російська армія мародерствує не лише в Україні. Солдати РФ обкрадають і своїх у Білорусі.

Про це свідчить чергове аудіоперехоплення розмови окупанта з дружиною.

Так, загарбник скаржиться дружині, що всі його речі, залишені у таборі в Білорусі, розікрали свої ж. Забрали навіть його військовий квиток і паспорт. Він називає своїх товаришів зі служби мародерами.

Наголошує, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі, але він "про*бався десь в Пітері", тобто втік. Дружина обіцяє "кинути" йому грошей на карту, щоб купив собі речі.

Раніше українська розвідка повідомляла, що в білоруському місті Наровля російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим в Україні майном. В "асортименті" мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, коштовні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика.

Також окупанти намагаються обміняти викрадену валюту – долари та євро. Та білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції.

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