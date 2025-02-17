Бійці бригади 'Лють' воюють на американських гарматах часів Другої світової

Бійці працюють по скупченню російських окупантів – посадках, будівлях та інших укриттях піхотинців.

Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" воює на Торецькому напрямку американською гаубицею M101 калібру 105 мм.

Як йдеться у сюжеті "Армія Tv", це польова гаубиця часів Другої світової війни, яка десятиліттями поспіль доводить свою ефективність на полі бою. Навідник гармати "Джексон" розповів, що "пересів" на американську М101 із радянської Д-30.

Бійці працюють по скупченню російських окупантів – посадках, будівлях та інших укриттях піхотинців. За словами воїнів, стара техніка не підводить за умови вчасного обслуговування, попри свій вік.

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Командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов розповів, що російські окупанти на гарячому Покровському напрямку страждають від обморожень та скаржаться на відсутність провізії.

За його словами, полонені росіяни з Покровського напрямку жаліються на постійні обмороження і відсутність провізії, розповідають що замість води їдять сніг, якщо пощастить топлять його, їжу збирають по рюкзакам 200-х та евакуйованих 300-х.

Водночас керівник безпекових програм центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що окупанти, перегрупувавшись, розпочали другу хвилю наступу на Донбасі.

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