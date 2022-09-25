Збройні сили України можуть мати певні успіхи на фронті в Луганській області.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, десь за тиждень загалу стануть відомі хороші новини з фронту на цьому напрямку.
"Що стосується того, що відбувається на лінії фронту біля Луганській області. Давайте почекаємо тиждень. Я думаю, що Збройні сили України зможуть нас порадувати хорошими новинами, які чекають більше 300 тисяч жителів Луганщини", - сказав Гайдай.
Війна в Україні: що зараз відбувається
Продовжується контрнаступ українських сил на півдні й сході країни. У відповідь на поразку окупаційної армії у Харківській області Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії.
Окупанти зараз зосередили зусилля на захопленні Донецької області. Попри це, за добу підрозділи ЗСУ відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське.
На півдні Сили оборони України влучили по переправам та зосередженню техніки окупантів.
Загалом, з початку початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 56 700 окупантів і тисячі одиниць.