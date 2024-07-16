Також прокуратура готує підозри ще двом російським командирам.

Російський генерал, який віддавав накази бити по "Епіцентру" й Оскільській та Печенізькій греблях, народився у Чугуєві Харківської області.

Про це очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів в інтерв'ю виданню "Думка". За його словами, наразі командуючому 6-ою армією Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Західного військового округу Олегу Маковецькому готується підозра за статтею 441 (Екоцид) Кримінального кодексу України.

Також прокурори перебувають на завершальній стадії розслідування обстрілу будівельного гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. "Підозри будуть оголошені трьом командирам 6-ої армії, які наказували бомбардувати Харків у травні та червні 2024 року. Один із фігурантів справи - знову ж таки генерал з Чугуєва", - додав він.

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Крім того, наразі плануються підозри трьом російським загарбникам, які катували військовополонених у Вовчанську, під час нещодавнього наступу військ РФ. Від їхніх дій постраждали українські захисники з Вінницької області.

Що відомо про Маковецького

Чоловік народився 6 жовтня 1966 року у Чугуєві. Він закінчив Качинське вище військове авіаційне училище, Військово-повітряну академію ім. Ю. Гагаріна та Військову академія Генерального штабу ЗС РФ.

Згідно з даними "Книги катів українського народу", за наказом цього генерала російські авіаційні підрозділи здійснювали бомбардування населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

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