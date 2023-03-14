На його думку, стійкість українських бійців дає можливість ЗСУ підготуватись до контрнаступу.

Російські генерали вкидають на фронт величезні людські ресурси, щоб виконати наказ президента РФ Володимира Путіна - окупувати Донбас до кінця березня.

Про це заявив військовий експерт Михайло Самусь в ефірі програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Російські війська намагаються використати час, який їм залишився, а це кілька тижнів, щоб виконати політичний наказ Путіна - окупувати Донеччину та Луганщину. Тому росіяни вкидають такі величезні людські ресурси та живу силу в топку. Для російських генералів головним є виконати наказ Путіна. Тому вони істеричними, оскаженілими атаками намагаються проломити українську оборону, оточити Бахмут", - зауважив Самусь.

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За його словами, росіяни обстрілюють Краматорськ, завдають ударів по всій Донеччині, Луганщині, Харківщині, Сумщині, оскільки противник намагається створити умови, щоб виконати завдання Путіна. Водночас потужна стійкість українських захисників дає можливість ЗСУ підготуватися до контрнаступу.

"Але українське командування чітко розуміє, якими діями противник намагається цього досягти. Де сильні сторони ЗСУ, а де слабкі місця противника. ЗСУ знищують потужність противника, даючи можливість підготуватися ЗСУ до контрнаступу", - підсумував Самусь.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Нещодавно командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що контрнаступ ЗСУ вже "не за горами".

В ОП уточнили, що Збройні сили України можуть розпочати очікуваний контрнаступ проти армії РФ вже протягом двох місяців.

На думку міжнародних ЗМІ, найбільш ймовірний напрямок для проведення спецоперації - Мелітополь (Запорізька область).

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