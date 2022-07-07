Ворог переміщує підрозділи.

Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки. Намагаючись порушити роботу системи управління та зв’язку Сил оборони ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної артилерії райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаційного удару неподалік Спірного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій.

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що область на 100% не окупована. Тривають бої в околицях області, російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат.

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