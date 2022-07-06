Гайдай зазначає, що росіяни будуть розвивати наступ на Бахмут і Слов'янськ.

Луганська область на 100% не окупована. Тривають бої в околицях області, російські окупаційні війська продовжують нести втрати.

Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Бійці витримали, не витримав бетон. Росіяни понад чотири місяці намагаються оволодіти Луганщиною. Наші захисники відходили тільки, коли триматися вже було нема за що. Бо орки на полі бою перемогти не могли, тому випалювали Луганську землю. За понад чотири місяці росіяни змогли просунутися, за допомогою артилерії, на 30 км території області", - йдеться в повідомленні.

Так, на окупованих територіях в глибокому тилу продовжують відбуватися "хлопки". Також складів з БК у рашистів стає менше з кожним днем.

Гайдай також зазначає, що росіяни будуть розвивати наступ на Бахмут і Слов'янськ.

Нагадаємо, ЗСУ стримували росіян на кордоні Луганщини та Донеччини, РФ несе втрати.

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