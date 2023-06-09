У ніч на п'ятницю, 9 червня, на російська стратегічна авіація з чотирьох літаків Ту-95 випустила шість крилатих ракет Х-101 та Х-55.
Про це сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі "Київ 24". Він зазначив, що окупанти обстрілювали Україну ракетами Х-55 з імітатором ядерного заряду.
"Х-55 характеризується тим, що ця ракета призначена для ядерного заряду, але він туди не встановлюється, просто ракета тактично виконує роль хибної цілі, щоб на ній зосереджувалася увага, витрачався боєкомплект", - розповів він.
Удар по Україні - сьогодні це варто знати
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Командування Повітряних сил розповіло, що пуски "Шахедів" здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет - з району Каспійського моря.
У ніч на 9 червня ворог запустив по нашій землі шість крилатих ракет та 16 ударних дронів. Наші воїни ліквідували чотири крилаті ракети й, зокрема, 10 ударних ворожих безпілотників.
Росія вчора, 8 червня, ввечері завдала ракетного удару по Уманському району. Пошкоджено промисловий об'єкт та автомийку, на якій виникла пожежа. Госпіталізовано вісім потерпілих, двоє з них - були тяжкі.