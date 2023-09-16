Також знищено ворожий спостережний пункт та п’ять гармат росіян.

На півдні України росіяни продовжують тероризувати постійними обстрілами мирне населення правого берега. І, як показала вчорашня ситуація у тимчасово окупованій Новій Каховці, також додається й важкий вогневий терор лівобережжя, розповіла в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Коментуючи вчорашній обстріл Нової Каховки, вона також зауважила, що росіяни не мають правильної організації, а відтак здатні бомбити й ті напрямки, де розташовані їхні підрозділи.

"Вчора окупанти в паніці розпочали потужну інформаційну кампанію про те, що такі удари нібито наносять Сили оборони України. Але всі факти задокументовані і є доказова база для констатації факту тероризму ворога", - наголосила представниця сил оборони.

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За словами Гуменюк, українські захисники ефективно знищують ворога та його техніку й озброєння, щоб мирне населення правого берега, який постійно піддається російським обстрілам, могло "дихати легше".

"Мінус 5 крупнокаліберних гармат за минулу добу - це потужний результат сил оборони. Мінус 18 окупантів і ще три човни, на яких вони намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої спостережні пункти. Один із таких пунктів теж знищено", - повідомила вона.

Обстріли Херсонщини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 вересня, російські терористичні війська скинули керовану авіабомбу на житловий квартал у тимчасово захопленій Новій Каховці. Через те, що місто перебуває в окупації, одразу було відомо лише про масштабні руйнування внаслідок удару, однак кількість постраждалих і ймовірних жертв російські загарбники приховують.

Згодом у прокуратурі Херсонської області заявили, що відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки. За даними українських правоохоронців, попередньо, внаслідок терористичного удару загинув один цивільний, а щонайменше 12 людей були травмовані.

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