Так, втрати 126-ї бригади берегової оборони чорноморського флоту складають до 75%.

Генштаб повідомляє про масові випадки відмови воювати серед військових Чорноморського флоту після значних втрат у результаті боїв з ЗСУ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Втрати 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту складають до 75%.

810-а окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти.

Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій "спеціальній операції", зазначають у Генштабі.

Раніше у CIT заявляли, що всі бригади морської піхоти РФ в Україні зазнали втрат.

Втрати росіян помітні у світлі чуток про можливий подальший напад на Молдову. Якщо боєздатні підрозділи багато у чому втрачені, нападати на Молдову, Польщу або країни Балтії нічим, пояснювали аналітики.

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