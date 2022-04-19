Генштаб повідомляє про масові випадки відмови воювати серед військових Чорноморського флоту після значних втрат у результаті боїв з ЗСУ.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
Втрати 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту складають до 75%.
810-а окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти.
Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій "спеціальній операції", зазначають у Генштабі.
Раніше у CIT заявляли, що всі бригади морської піхоти РФ в Україні зазнали втрат.
Втрати росіян помітні у світлі чуток про можливий подальший напад на Молдову. Якщо боєздатні підрозділи багато у чому втрачені, нападати на Молдову, Польщу або країни Балтії нічим, пояснювали аналітики.