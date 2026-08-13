Росія змінила тактику ударів по Україні: що запускають замість тисяч дронів

Росія робить ставку на менші групи швидкісних "Гераней", які мають виснажувати українську ППО перед ударами балістичними ракетами.

Російські війська змінили тактику нічних атак по Україні. Замість надмасованих запусків сотень безпілотників окупанти дедалі частіше використовують менші групи дронів, серед яких є швидкісні реактивні моделі. Такий підхід може допомагати перевантажувати українську ППО та створювати умови для ударів балістичними ракетами, йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На початку 2026 року Росія регулярно застосовувала під час однієї атаки по 600–1000 безпілотників. Наразі, за оцінками аналітиків, масштаби окремих нальотів зменшилися: окупанти зазвичай запускають близько 150–300 дронів типу "Герань".

Водночас скорочення кількості БпЛА компенсується використанням потужніших і швидших реактивних моделей, які складніше перехоплювати українським силам протиповітряної оборони.

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За оцінками ISW, реактивні безпілотники можуть використовуватися для насичення української ППО та відволікання її ресурсів. Після цього Росія отримує можливість застосовувати балістичні ракети по визначених цілях.

Особливо небезпечною така тактика є на тлі дефіциту в Україні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, здатних боротися з балістичними цілями.

Росія нарощує виробництво "Гераней"

Українська розвідка повідомила, що Росія припинила виробництво "Герань-3" – реактивної версії "Герань-2", оснащеної системою навігації "Комета-М12". Натомість російський оборонно-промисловий комплекс зосередився на новіших моделях "Герань-4" та "Герань-5".

За даними української розвідки, російські підприємства, зокрема виробничі потужності в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, щомісяця виготовляють близько 3000 таких ударних безпілотників.

Росія також розширює виробничі можливості. Супутникові знімки, зроблені на початку липня, зафіксували будівництво нових цехів на території "Алабуги". Роботи там почалися ще в травні.

Станом на серпень, за даними української сторони, Росія могла накопичити близько 6200 "Гераней" для майбутніх атак по Україні.

Росія може знову перейти до масованих роїв

Аналітики зазначають, що нинішня тактика пов'язана не лише з розвитком нових типів безпілотників, а й з обмеженнями російського виробництва. Москва не може нескінченно підтримувати атаки із застосуванням тисяч дронів, тому намагається зробити кожен запуск ефективнішим.

Водночас протистояння між російськими безпілотниками та українськими засобами їхнього перехоплення перетворюється на своєрідні технологічні перегони. Якщо Україна розробить ефективні способи масового знищення реактивних БпЛА, Росія може знову вдатися до надвеликих хвиль дронів, щоб перевантажити систему ППО.

Останні атаки дронів: головні новини

Нагадаємо, що чергову атаку Росія здійснила в ніч проти 13 серпня. Окупанти запустили по Україні 133 ударні безпілотники, серед яких були "Шахеди", "Гербери" та "Пародії". Зокрема влучання зафіксовані на Одещині, у Харкові та Чернігові.

Українські сили ППО знищили або подавили 111 ворожих БпЛА. Водночас зафіксовано влучання на 15 локаціях і падіння уламків на 16.

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