Морально-психологічний стан російських військ настільки підірваний, що на тилових позиціях з’являються кадирівці, яких можуть використовувати як загороджувальні загони.

Окупанти перекинули на південну ділянку фронту "пенсійний фонд ДНР" - чоловіків віком 55-60 років, які ніколи не воювали.

Про це начальник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Насправді дійсно перекидається і закріплюється туди все абсолютно, що підпадає під мобілізаційну руку рашистської влади. Вони намагаються стягнути туди ті резерви, які можуть знайти. Зокрема, і "пенсійний фонд ДНР" – це особовий склад віком 55-60 років, які ніколи не тримали зброю в руках до цього і були просто зігнані в добровольчі батальйони, як вони їх називають… І в таких підрозділах часто піднімаються бунти на місцевому рівні, і вони (росіяни –УНІАН) намагаються їх відсунути від передової лінії, тому що це абсолютно ненадійна сила, тобто морально розхитаний особовий склад", - сказала Гуменюк.

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Вона додала, що морально-психологічний стан окупантів настільки підірваний, що на тилових позиціях з’являються кадирівці, яких можуть використовувати як загородзагони.

"Про елітні підрозділи вже майже не йдеться. Оскільки навіть за останні два тижні, поки ми почали активні дії, ми можемо бачити в наших зведеннях знищення командних пунктів саме елітних підрозділів - це десантно-штурмові полки, парашутно-десантні полки, дивізії ті, які вже втратили своє керівництво. І переформатування в таких динамічних умовах, які ми їм створюємо, для них дуже проблематичне. Тому морально-психологічний стан підрозділів дуже підірваний, саме завдяки цьому, як ми вбачаємо, і з’являються вже на тилових їхніх позиціях кадирівці, вони зокрема не використовуються зазвичай на передовій, але можуть бути на кшталт заградзагонів - тримати тих, хто має намір втекти з поля бою", - зазначила Гуменюк.

Як повідомляв УНІАН, за даними в ОК "Південь", 9 вересня у південних областях ЗСУ знищили 75 російських окупантів, склад боєприпасів і паромну переправу.

Для посилення російського угруповання на захоплених територіях Херсонської області прибув підрозділ кадирівців чисельністю до 1,3 тис. осіб.

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