Дрони уразили ключовий залізничний міст у Криму: рух поїздів на півострів може зупинитись

Супутникові знімки підтвердили, що після удару по мосту через Північно-Кримський канал, там почалася пожежа

В ніч на 18 червня дрони вдарили по залізничному мосту через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Про влучання повідомив моніторинговий канал Кримський вітер. Вночі в районі мосту пролунала серія приблизно з 20 вибухів, повідомили місцеві. Після вибухів супутники зафіксували пожежу в біля мосту.

Зазначається, що це найважливіший міст на залізничній гілці Керч-Джанкой і у разі його пошкодження рух вантажних і пасажирських поїздів до окупованого Криму буде повністю зупинено. У такому разі з РФ через Керченський міст поїзди зможуть доїхати тільки до вузлової станції Владиславівка або до Феодосії.

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Також повідомляється про атаку БпЛА на автомобільний міст поруч з залізничним біля Роздольного.

На Арабатській стрілці у Херсонській області монітори також фіксували пожежі біля двох автомобільних мостів через протоку Промоїна.

Удари по окупованому Криму

Вчора речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що Росія укріплюється в окупованому Криму, готуючись до висадки українського десанту. Він пояснив, що Україна практикує десантні операції і ворог вважає це реальною загрозою.

А 14 червня Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ зазначав, що українські удари по Чонгару, Перекопу та Арабатській стрілці показали росіянам, що ця зона тепер перейшла під наш вогневий контроль.

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