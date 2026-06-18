Дрони уразили ключовий залізничний міст у Криму: рух поїздів на півострів може зупинитись

В ніч на 18 червня дрони вдарили по залізничному мосту через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.
Про влучання повідомив моніторинговий канал Кримський вітер. Вночі в районі мосту пролунала серія приблизно з 20 вибухів, повідомили місцеві. Після вибухів супутники зафіксували пожежу в біля мосту.
Зазначається, що це найважливіший міст на залізничній гілці Керч-Джанкой і у разі його пошкодження рух вантажних і пасажирських поїздів до окупованого Криму буде повністю зупинено. У такому разі з РФ через Керченський міст поїзди зможуть доїхати тільки до вузлової станції Владиславівка або до Феодосії.
Також повідомляється про атаку БпЛА на автомобільний міст поруч з залізничним біля Роздольного.
На Арабатській стрілці у Херсонській області монітори також фіксували пожежі біля двох автомобільних мостів через протоку Промоїна.
Удари по окупованому Криму
Вчора речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що Росія укріплюється в окупованому Криму, готуючись до висадки українського десанту. Він пояснив, що Україна практикує десантні операції і ворог вважає це реальною загрозою.
А 14 червня Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ зазначав, що українські удари по Чонгару, Перекопу та Арабатській стрілці показали росіянам, що ця зона тепер перейшла під наш вогневий контроль.