Він додав, що це людина, яка на негативі, користуючись складною ситуацією, "почала розкручувати свою тему".

Військовий 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов самовільним залишенням служби вирішив привернути до себе увагу, щоб пізніше "вилізти" з якимось політичним проєктом.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері Еспресо. "Не шукайте глибини там, де пробито дно - по-перше. І, по-друге, яку мету переслідує насправді ця особа... Мета - привернути до себе увагу, думаю, скоро вилізе якийсь політпроєкт із назвою "сильні, незламні…", - припустив військовий.

Він додав, що це людина, яка на негативі, користуючись складною ситуацією, "почала розкручувати свою тему".

Відео дня

Він зауважив, що Гнезділов не був на полі бою, на лінії фронту вже дуже давно, а належить він до до лівих організацій.

"Ми знаємо, хто ці організації у свій час фінансував і фінансує. Так відбувається проникнення у ЗСУ різних структур. Ворог не спить, хоча це вже досить стара тема", - зазначив він.

Тимочко припустив, що він зміг цим зловживати, оскільки ряд українських законодавців... протягували через Верховну Раду зміни щодо "пом’якшення відповідальності тих, хто самовільно кидає своїх побратимів, кидає свої частини, тікає із фронту чи навіть просто відмовляється виконувати військові обов’язки". "От ми маємо першу пташку, перший результат, до чого можуть призвести політичні ігрища", - зазначив він і додав, що це могла бути спланована кампанія.

Тимочко пояснив, що те, що спостерігалося розкрутка в медіа, соцмережах, через ботів, у Telegram-каналах, говорить про спланованість і підготовленіть кампанії для набуття інформаційного розголосу. При цьому він допустив, що суспільного резонансу попри розкрутку, ця тема не набула.

Сергій Гнезділов

Військовий 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно заявив, що самовільно залишив військову частину і поїхав у Київ. Після цього у 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, заявили, що проведуть службове розслідування.

25 вересня Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження через самовільне залишення служби Гнезділовим.

Вас також можуть зацікавити новини: