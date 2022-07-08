У зв’язку з нинішньою ситуацією у Сєвєродонецьку гуманітарна складова найближчим часом буде катастрофічною.

Більша частина інфраструктури захопленого окупантами Сєвєродонецька відновленню не підлягає.

Про це повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Більша частина всіх інфраструктурних об’єктів міста стала непридатною для використання внаслідок обстрілів. Вони фактично зруйновані. Є низка пошкоджень центрального каналізаційного колектору, що потребує капітального втручання. Я вже не кажу про насосні станції, які вийшли з ладу внаслідок того, що в місті не було електроенергії. Центральне водопостачання - водозабір був обстріляний з важкої артилерії і електромеханічні системи управління пошкоджені, це все потребує капітального ремонту, заміни, модернізації", - зазначив Стрюк.

За його словами, для відновлення міста необхідно все будувати заново, треба здійснити перепланування та провести капітальне відновлення інфраструктури, що без деокупації та повернення території під контроль України зробити неможливо.

У зв’язку з нинішньою ситуацією у Сєвєродонецьку гуманітарна складова найближчим часом буде катастрофічною, зазначив голова ВЦА.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що Сєвєродонецьк вже під окупацією.

Як повідомляв голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, місто зруйноване на 90%, і "виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть".

29 червня "Енергоатом" повідомив, що російські окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ.

Вас також можуть зацікавити новини: