Місто Сєвєродонецьк Луганської області перебуває на межі гуманітарної катастрофи.
Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи – відсутні централізоване водопостачання, газопостачання, електропостачання. З кінця лютого окупанти обстрілювали об’єкти критичної інфраструктури, знищили їх майже вщент. Відремонтувати вони нічого не зможуть. Бо навіть в мирний час такий обсяг відновлень можна зробити за півроку-рік. При наявності матеріалів і кваліфікованих робітників. Ні того, ні іншого в росіян нема", - зазначив він.
Гайдай також наголосив, що велика проблема є також з каналізаційними системами міста.
"Велика проблема із каналізацією. Очисні споруди не працюють, як і насосні станції. Стоки накопичуються. Додайте до цього температуру повітря, яка зараз на подвір’ї. А ще сморід від померлих – тих, кого поховали у дворах, а багато хто залишається в квартирах та під’їздах, як от в одній із багатоповерхівок у нових районах. Сєвєродонецьк очікує гуманітарна катастрофа", - резюмував він.
Нагадаємо,російські окупанти намагаються підмінити місцеву владу в Сєвєродонецьку. Вони намагаються провести перепис населення, яке залишилося, в тому числі й дітей.
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