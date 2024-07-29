Там зауважили, що це дуже важливо, адже російський ВПК не в змозі виробляти подібні літаки.

Десертом для українців на ці вихідні було ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Оленья".

Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, коментуючи те, що президент Володимир Зеленський відзначив воїнів 9 департаменту ГУР за далекобійні удари.

"Ми не коментуємо, що і куди, але Верховний головнокомандувач відзначив далекобійність. Зрозуміло, що тут вгадати напрямок не важко", - сказав він. Відео дня

"Що стосується факту ураження, то так, ми підтверджуємо факт інциденту – щось влучило кудись. Можемо підтвердити факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника", - сказав Юсов і додав, що це дуже важливо, оскільки сучасний російський ВПК не в змозі виробляти подібні літаки, адже це те, що залишилось від СРСР.

Юсов додав, що як би далеко окупанти не ховали зброю, котрою вбивають українців, "закономірний результат – її знищення".

Юсов наголосив, що зараз триває Олімпіада і весь світ спостерігає за нею. "Але в нас велика війна і в нас свої досягнення. І це справді олімпійські досягнення українських сил безпеки і оборони, спецпризначенців і ГУР", - зазначив він.

"На Росії тривають масові кібератаки. Продовжуються інциденти на російських НПЗ та інших об’єктах, які задіяні у війні проти українців. І, звичайно, Оленья, це особлива новина і певною мірою десерт для українців на ці вихідні", - наголосив він.

Удар по аеродрому "Оленья"

Президент Володимир Зеленський завуальовано підтвердив інформацію про успішний удар українських дронів по російському військовому аеродрому "Оленья" біля Мурманська. Він відзначив воїнів, які "забезпечують українську далекобійність", а саме – 9-й департамент ГУР. За його словами, йдеться про влучність на дистанцію майже 1800 км від кордону України.

Саме на аеродромі "Оленья" базувалася значна частина російських стратегічних ракетоносців, які обстрілюють Україну крилатими ракетами. Відстань до аеродрому від кордону України складає близько 1800 км. Ще донедавна Сили оборони не могли завдавати на таку відстань удари.

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