Головне управління розвідки Міністерства оборони України привітало білоруську націю зі святом Дня Волі, яке білоруси відзначають 25 березня.
Як зазначило відомство у своєму Telegram, "воля" - це спільна цінність української та білоруської нації.
"Воля - наша спільна цінність. Тож і здобута перемога над московитами буде спільною. Україна завжди буде поруч як надійний добрий друг і ввічливий сусід. Гуртом, кажуть, легше", - йдеться у публікації.
У ГУР зазначили, що рівно рік тому бійці батальйону імені Кастуся Каліновського долучилися до лав ЗСУ та дали клятву вибороти свободу для своїх співвітчизників у Білорусі.
Розвідники Україні побажали білорусам якомога скоріше знищити разом з українцями російську "імперію зла" та розпочати нову сторінку у партнерських відносинах між Києвом та Мінськом.
День Волі - це неофіційне національне свято, приурочене до річниці виникнення першої національної білоруської держави (Білоруської Народної Республіки). Вона була сформована 25 березня 1918 року.
Полк імені Кастуся Каліновського - головні факти
Нагадаємо, що полк імені Кастуся Калинівського - це добровольче формування, яке утворилося у лютому 2022 року під час вторгнення РФ в Україну. Тоді бійці Білорусі під час можливого вторгнення росіян до Києва дали присягу захищати місто та українські території від окупантів.
Спочатку батальйон був сформований з членів Тактичної групи "Білорусь", учасників організації "Білий Легіон", "Молодий Фронт", "Молодіжний блок", а також інших громадян Білорусі, які знаходилися на території України під час російського вторгення. Вже 21 травня 2022 року батальйон розширився до статусу полку. Наразі до формування входить близько тисячі осіб.