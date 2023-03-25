Рівно рік тому бійці батальйону імені Кастуся Каліновського долучилися до лав ЗСУ та розпочали власну боротьбу за свободу білоруської нації.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України привітало білоруську націю зі святом Дня Волі, яке білоруси відзначають 25 березня.

Як зазначило відомство у своєму Telegram, "воля" - це спільна цінність української та білоруської нації.

"Воля - наша спільна цінність. Тож і здобута перемога над московитами буде спільною. Україна завжди буде поруч як надійний добрий друг і ввічливий сусід. Гуртом, кажуть, легше", - йдеться у публікації.

У ГУР зазначили, що рівно рік тому бійці батальйону імені Кастуся Каліновського долучилися до лав ЗСУ та дали клятву вибороти свободу для своїх співвітчизників у Білорусі.

Розвідники Україні побажали білорусам якомога скоріше знищити разом з українцями російську "імперію зла" та розпочати нову сторінку у партнерських відносинах між Києвом та Мінськом.

День Волі - це неофіційне національне свято, приурочене до річниці виникнення першої національної білоруської держави (Білоруської Народної Республіки). Вона була сформована 25 березня 1918 року.

Полк імені Кастуся Каліновського - головні факти

Нагадаємо, що полк імені Кастуся Калинівського - це добровольче формування, яке утворилося у лютому 2022 року під час вторгнення РФ в Україну. Тоді бійці Білорусі під час можливого вторгнення росіян до Києва дали присягу захищати місто та українські території від окупантів.

Спочатку батальйон був сформований з членів Тактичної групи "Білорусь", учасників організації "Білий Легіон", "Молодий Фронт", "Молодіжний блок", а також інших громадян Білорусі, які знаходилися на території України під час російського вторгення. Вже 21 травня 2022 року батальйон розширився до статусу полку. Наразі до формування входить близько тисячі осіб.

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