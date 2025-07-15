Буданов розкрив Келлогу плани РФ щодо нападу на НАТО

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом розкрив дані розвідки щодо підготовки Росії до нападу на НАТО.
Як зазначили у пресслужбі ГУР, Буданов брав участь у заході разом із головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським, начальником Генштабу генерал-майором Андрієм Гнатовим, а також представниками розвідки.
Повідомляється, що американську сторону ознайомили з поточною оперативною обстановкою, оцінкою планів держави-агресора РФ до 2036 року, а також із даними щодо підготовки Кремля до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО.
"Імперські амбіції кремля не обмежуються Україною - вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію й звести нанівець її військовий потенціал", - заявив Буданов.
Очільник ГУР подякував уряду та народу США за сталу політичну, економічну й військову підтримку України, зазначивши, що "Росія визнає лише силу", тож саме через неї Україна досягне стійкого миру.
Кіт Келлог в Україні - головні новини
Вранці 14 липня Келлог прибув до Києва. На залізничному вокзалі його зустрічав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Раніше Келлог заявляв, що може пробути в Україні цілий тиждень. В Україні Келлог має отримати дані про потенціал армії РФ та перспективи українського війська.
У Києві Келлог провів низку зустрічей, зокрема з президентом Зеленським.
"Сьогодні в Києві із Зеленським обговорюємо історичну угоду Дональда Трампа з НАТО, яка прискорить постачання найкращої американської зброї в Україну", - розповів про ці переговори Келлог.
Він наголосив, що постачання зброї Україні будуть повністю фінансуватися союзниками. Спецпредставник президента США зазначив, що це рішення підтримає оборону України і зміцнить єдність НАТО.