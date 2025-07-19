Розвідники отримали повний доступ до усіх інформаційних систем корпорації "Газпром".

Масштабна кібероперація Головного управління розвідки зі знищення інформаційної системи російського "Газпрому" здатна призвести до ускладнення транспортування і газопостачання цілих регіонів рф та зменшення відрахування монополії до бюджету РФ, повідомляють джерела УНІАН у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

За словами нашого співрозмовника, у результаті кібероперації було знищено облік контрактів, графіків, тарифів корпорації, зокрема дані про те, кому і скільки газу/нафти треба постачати, дані щодо платежів, податків, фінансові баланси "Газпрому", інформацію про ліцензії і юридичні договори корпорації.

Крім того було знищено дані системи SCADA і GIS, які керують тиском, витратами, балансами газу та нафти, дані про свердловини і мережі "Газпрому".

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Зі слів джерела в ГУР, внаслідок атаки кіберфахівцями було отримано повний доступ до усіх інформаційних систем корпорації "Газпром", що надало можливість скопіювати сотні терабайт даних.

"З використанням унікального програмного забезпечення було видалено усіх дані інформаційної системи корпорації "Газпром", які зберігалися на фізичних сервера та хмарних платформах, в тому числі резервні копії", - додає наш співрозмовник.

Джерело УНІАН вважає, що атака може призвести до зменшення надходжень до бюджету від газового монополіста, який є одним з джерел фінансування військової агресії росії проти України. "Ми можемо говорити про неможливість укладання нових контрактів державною корпорацією "Газпром", аварійного режиму роботи систем корпорації "Газпром" та ускладнення транспортування і газопостачання цілих регіонів рф, дефолту по зобов’язаннях, суттєвого падіння вартості акцій "Газпрому", підриву стабільності банків, що кредитують "Газпром" та багато інших негативних наслідків для країни-агресора", - зазначає наш співрозмовник.

Спецоперації на території РФ

Як повідомляв УНІАН, 12 червня ГУР обвалило мережу одного з найбільших інтернет-провайдерів Сибіру. В результаті кібератаки було виведено з ладу 370 серверів та близько 500 мережевих комутаторів, зтерто резервні копії.

Наприкінці липня 2024 року фахівці ГУР здійснили масштабну кібератаку на РФ. За даними джерел УНІАН, атака тривала протягом тижня. Постраждали онлайн-сервіси всіх головних російських банків включно з Центробанком, провайдерів телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенджери, урядові ресурси та десятки інших сервісів.

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