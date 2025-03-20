Спочатку росіяни будуть намагатися повністю витіснити Сили оборони України з Курщини, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські загарбники не змінюють своїх планів щодо спроби окупації великих міст України, які є обласними центрами. Про це Зеленський сказав під час відеоконференції з журналістами.

Зокрема, у глави держави запитали, у чому може полягати ультиматум російського диктатора Володимира Путіна з огляду на те, що очільник Кремля готує наступальні операції на різних напрямках, аби піти на можливе припинення вогню з позицією сили.

"Передовсім, він вже був на цих позиціях щодо наступальних дій. Це було у минулому році. Ще сім, сім з половиною місяців тому, перед Курською операцією, були кроки на Харківському напрямку, і вони збирались після Сум одразу робити Запорізький напрямок. І частково вони щось там спробували, там не вийшло, але вийшло у них на сході", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Він додав, що російські загарбники майже дійшли до Покровська, але біля цього міста Силам оборони вдалося ворога зупинити. Покровськ і надалі перебуває під контролем України, а захисники України потроху відтісняють росіян назад. Зеленський сказав:

"Ці плани, ці наступальні операції у них не змінились. Змінився час. І я вважаю, що ми все відтермінували на цих вісім місяців правильними кроками".

Як пояснив президент, загалом, російські загарбники хотіли стояти на околицях Запоріжжя, Харкова та Сум, і погрожувати окупацією центральних або найбільших міст того чи іншого регіону. Йдеться про такі міста як Суми, Харків і Запоріжжя.

"Ось що вони намагалися зробити - блокувати ці великі міста, захоплюючи на шляху до цих міст менші міста, містечка і села. І я вважаю, що так воно і було. Ми вважаємо, що це у нас інформація на 100%. Курською операцією ми зірвали плани, тому що було перенесено увесь удар на Суми", - констатує Зеленський.

За його словами, росіяни відтягнули сили з Харківського напрямку з-під Вовчанська, а потім частково із Запорізького напрямку. Зеленський додав:

"І їм вже не вистачало сил іти в наступ на Запорізькому, і, в кінці кінців, вони залишили собі один наступальний напрямок - схід, де вони і працювали, незважаючи на те, що навіть зі сходу з часом вони переміщували війська на Курський напрямок".

Водночас, за його словами, зараз у росіян план той самий - витіснити ЗСУ повністю з Курського напрямку. Росіяни там збільшили кількість своїх військ.

"Після того, як витіснити - вдарити у напрямку міста Суми, і потім переміщувати війська на Харків, і відповідно на Запоріжжя для того, щоби зробити те саме. Я не можу вам сказати, що це буде саме у такій черзі, удари, саме у такій послідовності. Ми вважаємо, що вони до цього готуються. Ми, зі свого боку, не бачимо зараз у них можливостей на Харківському напрямку і на Запорізькому, не бачимо у них сильних можливостей, поки що, на сході", - заявив Зеленський і додав, що росіяни накопичують війська в напрямку міста Суми.

Водночас, Сили оборони проводять свої кроки в одному напрямку, і неочікувано роблять на іншому.

Війна в Україні - ситуація на Сумщині та Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, у Сумській області, на прикордонні з Курщиною (РФ) російські військові намагаються розширити зону активних бойових дій на території України та перерізати логістику ЗСУ.

Директор Defense Express Сергій Згурець зазначав, що в березні відбувається певна активізація ворожих атак на Запорізькому напрямку. Він запевнив, зараз передчасно робити висновки про підготовку російських окупантів до наступу на Запоріжжя. За його словами, ця активізація співпала з політичними реаліями.

Вас також можуть зацікавити новини: