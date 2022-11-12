Для обстрілів російські загарбники застосовуватимуть сили, які розмістилися на лівому березі Дніпра, вважає експерт.

Херсон та північ області очікують ракетні та артилерійські обстріли з боку російських загарбників. Про це повідомив полковник запасу ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ у 2014-2017 роках Владислав Селезньов під час інформаційного телемарафону.

"Спокою російські окупанти нам не дадуть, і в найближчій перспективі Херсон і північ Херсонської області очікує доля прифронтових регіонів... Ми маємо очікувати величезний ракетний та артилерійський терор, який буде реалізовувати російська окупаційна армія, застосовуючи сили, які вони розмістили на лівому березі Дніпра", - вважає експерт.

Деокупація Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

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За даними Генштабу , 10 листопада українські захисники звільнили ще 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Вчора, 11 листопада, у Херсон, що був окупований в перші дні повномасштабної війни, зайшли українські військові.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки цього дня Україна повертає Херсон.

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