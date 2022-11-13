Президент України Володимир Зеленський зазначає, що у Херсонській області буде забезпечено стабілізацію та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах.
Зараз їм повертають зв'язок, інтернет та телебачення, сказав він у своєму відеозверненні.
"На Херсонщині буде забезпечено стабілізацію та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це більше 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час", - зазначив Зеленський.
"Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості для постачання електрики і води. Повернемо транспортне сполучення і пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину", - сказав глава держави.
Він також зауважив, що вже починається і відновлення роботи органів влади, поліції та деяких приватних компаній.
"Також триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих - і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю. Без сумнівів", - наголосив Зеленський.
Звільнення Херсона
Як повідомляв УНІАН, українські військові зайшли у Херсон 11 листопада.
Президент Володимир Зеленський назвав цей день історичним та зазначив, що Україна завжди повертає своє.
Кореспондент Sky News Алекс Россі показав, як українці зустручали Збройні сили України у Херсоні. Попри те, що у місті не було води та світла, містяни влаштували святкування звільнення.
У Оперативному командуванні "Південь" повідомли, що з початку тижня на правому березі Дніпра українські військові деокупували 179 населених пунктів.
Еск-командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що українська армія може звільнити Мелітополь та Маріуполь вже цієї зими.