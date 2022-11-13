Триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що у Херсонській області буде забезпечено стабілізацію та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах.

Зараз їм повертають зв'язок, інтернет та телебачення, сказав він у своєму відеозверненні.

"На Херсонщині буде забезпечено стабілізацію та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це більше 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час", - зазначив Зеленський.

Відео дня

"Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості для постачання електрики і води. Повернемо транспортне сполучення і пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину", - сказав глава держави.

Він також зауважив, що вже починається і відновлення роботи органів влади, поліції та деяких приватних компаній.

"Також триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих - і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю. Без сумнівів", - наголосив Зеленський.

Звільнення Херсона

Як повідомляв УНІАН, українські військові зайшли у Херсон 11 листопада.

Президент Володимир Зеленський назвав цей день історичним та зазначив, що Україна завжди повертає своє.

Кореспондент Sky News Алекс Россі показав, як українці зустручали Збройні сили України у Херсоні. Попри те, що у місті не було води та світла, містяни влаштували святкування звільнення.

У Оперативному командуванні "Південь" повідомли, що з початку тижня на правому березі Дніпра українські військові деокупували 179 населених пунктів.

Еск-командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що українська армія може звільнити Мелітополь та Маріуполь вже цієї зими.

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