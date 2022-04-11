Росію застерігали від використання хімічної зброї особисто президент США та канцлер Німеччини.

Російська Федерація застосувала хімічну зброю у Маріуполі. З ворожого БПЛА скинули невідому отруйну речовину. У березні світові лідери говорили про ймовірність хімічної атаки та застерігали Росію, погрожуючи наслідками.

Зокрема, 20 березня постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд попередила, що Росія зіткнеться з великими наслідками, якщо застосує хімічну зброю на території України, інформує CNN.

"Ми стурбовані тим, що вони можуть застосувати хімічну зброю в Україні... Ви вже бачили наслідки наших дій проти Росії і проти Путіна, і вони відчувають ці наслідки. І вони відчують ще більше, якщо приймуть це сумне рішення застосувати хімічну зброю", - зазначила Томас-Грінфілд.

Через три дні, 23 березня, президент США Джо Байден назвав "реальною" загрозу застосування Росією хімічної зброї в ході агресії проти України.

"Я думаю, що це реальна загроза", - сказав тоді Байден.

Він пообіцяв висловити свої побоювання європейським лідерам на саміті країн НАТО, що відбувся наступного дня.

"Я скажу це їм в обличчя, я скажу все, що повинен сказати, я скажу це, коли доберуся туди", - додав Байден.

Після саміту НАТО американський лідер заявив, що США дадуть відповідь, якщо президент Росії Володимир Путін застосує зброю масового знищення, але відповідь залежатиме від ситуації.

"Ми відповімо, якщо він її застосує. Характер відповіді залежатиме від характеру застосування", - сказав Байден.

28 березня про загрозу застосування Росією хімічної зброї заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Зокрема, він погрожував росіянам "драматичними заходами".

"Застосування біологічної та хімічної зброї не повинно відбутися, і саме тому ми всі такі відверті, такі відверті в цьому питанні", - сказав він в інтерв'ю ARD.

Водночас Шольц наголосив, що НАТО не вступить у війну на боці України, якщо РФ зважиться на хімічну атаку.

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