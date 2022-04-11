Супротивник скинув отруйну речовину на Маріуполь з безпілотника, зазначили в "Азові".

У Маріуполі Донецької області окупанти використовували проти військових і цивільних невідому отруйну речовину.

Отруйну речовину в Маріуполі було скинуто з безпілотника, повідомив "Азов" в Telegram.

За його даними, у постраждалих є дихальна недостатність і вестибуло-атактичний синдром (провокує збій у роботі судинної системи).

"...Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА...", - зазначили в "Азові".

InformNapalm повідомляє, що міг бути застосований Зарін.

Виробництво та застосування хімічної зброї заборонене міжнародним договором у рамках ООН - Конвенцією про хімзброю. Угоду, зокрема, підписала РФ.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну 24 лютого рано вранці.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Маріуполю. Окупанти заблокували місто, за нього точаться бої.

4 квітня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що супротивник вже знищив 90% міської інфраструктури. Чиновник додав, що місто знаходиться за межею гуманітарної катастрофи - вже понад місяць Маріуполь без світла, води, їжі та медикаментів.

11 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що у Маріуполі загинули десятки тисяч осіб. Глава держави додав, що окупанти хочуть зробити місто "показово знищеним".

У цей же день в підконтрольній РФ так званій "ДНР" публічно підтвердили наміри російської сторони здійснити хіматаку на Маріуполь.

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