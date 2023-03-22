Росіянин добровільно відправився на фронт убивати українців.

OSINT-дослідники ідентифікували особу ще одного російського окупанта, який брав участь у вбивствах українців. На світлинах він з гордістю позує на тлі розбомблених будинків цивільних.

Як пишуть OSINT-Бджоли, окупанта звуть Максим Марченков 1988 року народження. У мирному житті вбивця підпрацьовував у Москві кранівником, але грошей, щоб забезпечити сім’ю, схоже не вистачало.

У базі боржників на Марченкову висить понад 800 тисяч рублів. Окупант має дружину і чотирьох дітей. Стверджується, що росіянин добровільно відправився на фронт убивати українців.

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Експерти знайшли контакти Марченкова у Whatsapp і Telegram.

Втрати РФ в Україні – останні новин

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила у боях вже 167 490 окупантів і тисячі одиниць техніки.

Впродовж 21 березня підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два ЗРК ворога, склад боєприпасів, радіолокаційну станцію та ще один важливий об’єкт супротивників.

Напередодні спецпризначенці Служби безпеки України знищили два ворожі зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2".

У зв’язку з великими втратами росіяни поповнюють сили під Вугледаром пораненими окупантами.

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