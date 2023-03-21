Зокрема, захисники України, уразили радіолокаційну станцію, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Українські захисники упродовж доби завдали низку авіаційних ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два зенітно-ракетних комплекси ворога, склад боєприпасів, радіолокаційну станцію та ще один важливий об’єкт супротивників, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір вівторка, 21 березня.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по районах зосередження загарбників...", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за добу 20 березня українські військові відбили понад 120 атак окупантів на п'ятьох напрямках. Окупанти зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога в Україні становлять близько 166 570 загарбників. Крім того, ліквідовано 270 ворожих засобів протиповітряної оборони.

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