Ворожі ЗРК "Тор-М2" знищили безпілотниками-камікадзе, зазначили в СБУ.

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили два ворожі зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2".

Як повідомив прес-центр СБУ, їх знищили дронами-камікадзе. "Ювелірну роботу з придушення засобів ППО росіян здійснили наші бійці з Центру спецоперацій "А", - йдеться у повідомленні.

Після цього, як зазначається, спецпризначенці СБУ ще й перехопили доповідь ворога про результати влучань.

Відео дня

Навесні минулого року стало відомо, що українські воїни "затрофеїли" 10 ворожих "Торів".

Втрати Росії в Україні - сьогодні це варто знати

Найзапекліші бої тривають на Донбасі. Генштаб Збройних сил України вранці 21 березня повідомив, що супротивник продовжив зосереджувати свої головні зусилля на тому, щоб вести наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Шахтарському та Лиманському напрямках. На цих напрямках наші воїни відбили понад 120 ворожих атак.

Супротивники зазнають величезних втрат на сході Україні, у тому числі під час спроб захопити місто Бахмут. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 166 570 окупантів. Крім того, ліквідовано 270 засобів ППО супротивника.

Вас також можуть зацікавити новини: