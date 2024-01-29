Вони тимчасово обмежили доступ до деяких функцій.

28 січня на інформаційні ресурси українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими здійснили DDoS-атаку.

У офіційному Telegram-каналі штабу повідомили, що продовжують роботу над поверненням українців з російського полону, однак з метою безпеки на певний час обмежили доступ до деяких функцій та ресурсів. Вони пов'язують атаку з нещодавнім падінням російського Іл-76 під Бєлгородом.

"Сьогодні зафіксована DDoS-атака на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака Іл-76 несе для нього загрозу", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про падіння Іл-76:

Нагадаємо, 24 січня в районі села Яблуново Бєлгородській області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Росія звинуватила у його збитті Україну, а також заявила, що на борту перебували українські військовополонені.

За словами окупантів, загинули 65 українських військовополонених, яких мали обміняти того дня, а також троє конвоїрів та шестеро членів екіпажу. В українській розвідці підтвердили, що того дня мав відбутися обмін полоненими - Україна вчасно доставила окупантів на обумовлену точку для обміну.

Очільник ГУР повідомляв, що наразі Україна збирає та аналізує всю інформацію щодо цього інциденту. За словами Кирила Буданова, російська версія "викликає багато запитань".

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