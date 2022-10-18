Є інформація про ліквідацію чотирьох ворожих ракет "Калібр", зазначили у Повітряних силах армії України.

Вночі українські військові збили шість іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на півдні країни, і ще один дрон було збито на сході.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"За ніч шість "шахедів" було сбито на півдні країни. Також один "шахед" збитий Повітряним командуванням "Схід", це ближче до Дніпра. Також є інформація про чотири збиті крилаті ракети "Калібр", - сказав він.

Відео дня

Росія атакує Україну іранськими дронами - важливі новини

Перший іранський безпілотник українські воїни збили 13 вересня в Харківській області. 23 числа стало відомо, що наші захисники збили ударний безпілотник Mohajer-6. Пізніше цей іранський дрон почали використовувати ВСУ.

У жовтні РФ почала активно атакувати дронами об'єкти інфраструктури у різних містах. Унаслідок масованої атаки на Україну 10 жовтня загинули 20 людей, а 108 - травмовані. Пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, ТЕС.

Пізніше - 17 числа - Росія вдарила безпілотниками по Києву. Один з дронів вдарив у житловий будинок, загинули чотири особи, у тому числі вагітна жінка.

18 жовтня супротивники у Деснянському районі столиці України поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, були вибухи.

Довідка УНІАН. У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС України за дорученням президента Володимира Зеленського позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану у Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила до РФ через треті країни.

За даними розвідки України, в цілому російська сторона замовила в Ірану 2 400 дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: