ISW про Курськ: Кремль створив неефективну структуру та закриває роти 'воєнкорам'

Наразі режим Путіна намагається створити пул лояльних до Кремля "воєнкорів", які не критикували дії РФ на початку операції ЗСУ в Курській області.

Російська влада і військове командування РФ створюють складну і поки що неефективну структуру для відповіді на операцію ЗСУ в Курській області. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

"Кремль і російське військове командування створюють складну, повторювану і поки що неефективну структуру командування і управління для відповіді на українське вторгнення в Курській області", - зазначили аналітики.

Вчора, 15 серпня, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов оголосив про створення "координаційної ради" при Міністерстві оборони Росії з військових питань і питань безпеки у прикордонних Бєлгородській, Брянській і Курській областях.

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Цей орган має на меті покращити підтримку російських сил, що прикривають державний кордон, і буде здійснювати нагляд за ефективним забезпеченням матеріально-технічними засобами, координацією між силами, що реагують на загрози вздовж державного кордону, інженерним облаштуванням території та військово-медичним забезпеченням.

Водночас правитель Росії Володимир Путін поставив перед Міноборони, ФСБ і Росгвардією завдання у Курській області. Ці структури поки що не вжили помітних кроків для встановлення більш чіткого розподілу обов'язків.

"Затримка зі створенням складної російської структури в Курській області продовжує підкреслювати той факт, що Кремль не зміг спланувати можливість значного українського вторгнення в Росію... Вторгнення України в Курську область, ймовірно, розширить уявлення Кремля про те, якого типу українські операції можливі вздовж кордону, і підкреслить, що Путін і Кремль страждають від стратегічного браку уявлень", - підкреслюють аналітики.

В ISW припускають, що Кремль має більш скоординований підхід до забезпечення свого контролю над російським інформаційним простором, ніж до вирішення своїх військових проблем, зокрема у Курській області.

Пропагандисти вже розпочали узгоджену кампанію з дискредитації не пов'язаних з Кремлем так званих військових блогерів та каналів у соціальних мережах, які поширюють інформацію про українські операції в Курській області одразу вторгнення.

"Кремль, ймовірно, намагається поспіхом створити новий інформаційний простір, в якому переважатимуть вибрані російські мілблогери та визнані російські державні пропагандисти", - підсумували аналітики.

Бої в Курській області РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Курській області РФ під контролем ЗСУ вже понад 80 населених пунтків. На цій території було створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим.

Радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що на тлі подій на Курщині РФ перекидає туди війська з позицій на окупованій території України.

Тим часом керівник The Marathon Initiative та колишній помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії А. Весс Мітчелл вважає, що Бої на Курщині можуть стати поштовхом до завершення війни, але не без участі США.

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