ЗСУ взяли під контроль Внєзапноє Курської області, - DeepState

Сили оборони взяли під контроль село Внєзапноє Курської області Росії.
Про це повідомляє український проєкт DeepState, який відстежує ситуацію на лінії фронту. Зазначається, що у росіян є успіхи на Донбасі.
"Сили Оборони України звільнили Внєзапноє (Курської області в Росії – УНІАН)", - зазначили аналітики.
Крім того, в DeepState зазначили, що росіяни просунулися біля Піщаного та в Красногорівці Донецької області.
Бої в Курській області РФ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Курській області РФ під контролем ЗСУ вже понад 80 населених пунтків. На цій території було створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим.
Радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що на тлі подій на Курщині РФ перекидає туди війська з позицій на окупованій території України.
Тим часом керівник The Marathon Initiative та колишній помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії А. Весс Мітчелл вважає, що Бої на Курщині можуть стати поштовхом до завершення війни, але не без участі США.