ЗСУ взяли під контроль Внєзапноє Курської області, - DeepState

Ще одне російське село перейшло під контроль України під час операції ЗСУ.

Сили оборони взяли під контроль село Внєзапноє Курської області Росії.

Про це повідомляє український проєкт DeepState, який відстежує ситуацію на лінії фронту. Зазначається, що у росіян є успіхи на Донбасі.

"Сили Оборони України звільнили Внєзапноє (Курської області в Росії – УНІАН)", - зазначили аналітики.

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Крім того, в DeepState зазначили, що росіяни просунулися біля Піщаного та в Красногорівці Донецької області.

Бої в Курській області РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Курській області РФ під контролем ЗСУ вже понад 80 населених пунтків. На цій території було створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим.

Радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що на тлі подій на Курщині РФ перекидає туди війська з позицій на окупованій території України.

Тим часом керівник The Marathon Initiative та колишній помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії А. Весс Мітчелл вважає, що Бої на Курщині можуть стати поштовхом до завершення війни, але не без участі США.

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