З травня минулого року військовий капелан став офіцером служби.

У Київській області пройшли спеціальні навчання особливих бійців, яким забороняють до рук брати зброю. Йдеться про військових священнослужителів, або ж капеланів.

Це перший в Україні курс, де готують таких бійців, які ніколи не триматимуть в руках зброю. Стріляти їм забороняє церква та законодавство, але виживати на полі бою вони мають вміти. Про це йдеться в матеріалі ТСН.

Їх ознайомлюють з видами озброєнь, вони вчать загальноармійські поняття, опановують тактичну медицину. Їхнє головне завдання на фронті - підтримати бойовий дух воїна.

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Як звертають увагу журналісти, дехто з військових священників, які прийшли на ці навчання, на війні з 2014 року. З травня минулого року військовий капелан став офіцером служби. Так, він підписує контракт й стає в однострій з рештою військовослужбовців. Йому передбачено весь рівень соцзахисту, як для військовослужбовця.

Перший випуск такого курсу - 30 капеланів. Вони вже служать у своїх частинах і підрозділах.

"Вже незабаром такі військові капелани мають бути в усі бойових підрозділах Збройних сили, Нацгвардії та прикордонників", - підсумовують журналісти.

Мобілізація в Україні vs віросповідання

В Україні триває мобілізація, під яку підпадають усі військовозобов’язані українці, незалежно від віросповідання. Та інколи релігійні переконання забороняють брати зброю до рук.

Адвокат Андрій Новак раніше пояснив, що робити, якщо таких людей хочуть мобілізувати. Адже релігійні переконання не звільняють людину від обов’язку захищати державу.

У жовтні 2022 року в Збройних силах розпочала роботу Служба військового капеланства.

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