Ні Україна, ні Росія не збираються поступатися півостровом.

Війна в Україні ризикує розтягнутися на десятиліття через тимчасово окупований Крим. Жодна зі сторін не збирається поступатися півостровом, що робить мирне врегулювання неможливим.

Такою думкою поділилися журналісти порталу The Washington Post у новому матеріалі про війну в Україні. У статті сказано: "Непохитні претензії на Крим ілюструють нерозв'язність конфлікту, і складно уявити, що боротьба за півострів буде вирішена без подальшого кровопролиття".

За словами репортерів, така позиція обох сторін загрожує затяжною багаторічною війною. Бойові дії можуть розгортатися, як в Нагірному Карабасі або секторі Гази.

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При цьому окремі західні офіційні особи сподіваються, що угода про статус Криму здатна стати "ключем до припинення війни". Вони побоюються, що початок бойових дій на півострові може змусити Путіна піти на рішучі заходи, наприклад, застосувати ядерну зброю.

Однак українська сторона заперечує таку можливість, як занадто наївну. А влада держави-агресора наполягає, що тимчасово окупований півострів "належить Росії", і його не збираються віддавати.

Звільнення Криму: остання інформація

Окупанти активно готуються до оборони півострова. За даними української розвідки, вони будують дві позиційні локації у північній частині Джанкойського району. А зведення всіх соціальних будівель заморозили, тому що бетон йде на захисні споруди.

Радник ОПУ Олексій Арестович заявив: "Антонівський міст скільки стояв, і все одно своє завдання виконав: чесно обрушився і перервав постачання російських військ. І з Кримським приблизно буде те ж саме".

Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, зима стане ключовим етапом війни. Вже наступної весни ЗСУ зможуть зайти в Донецьк, Луганськ і Севастополь.

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