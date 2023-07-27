Окупант воював у складі "Ахмата".

В районі Кліщіївки (Бахмутський район Донецької області) ліквідували російського окупанта Данила Сухорукова на прізвисько "Карлсон".

Про загибель пропагандиста повідомляють провоєнні Telegram-канали. "Під Кліщіївкою загинув командир загону БПЛА і автор каналу "Карлсон - NEWS", який воював у складі "Ахмата", - йдеться в повідомленні.

За даними росЗМІ, до початку повномасштабної війни Сухоруков займався організацією вечірок в Москві. Він пішов добровольцем на війну проти України, підписавши контракт зі спецпідрозділом "Ахмат". Пропагандисти пишуть, що окупант отримав кілька нагород, серед яких "Орден мужності".

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У своєму Telegram-каналі Сухоруков називав знищення українців "спільною метою", а також радів осіннім масованим обстрілам української критичної інфраструктури, назвавши ракети "опадами".

Ліквідація окупантів в Україні

Раніше стало відомо, що на війні в Україні отримав смертельне поранення російський полковник Євген Вашунін, який керував "Ленінградським полком".

У Донецькій області ліквідували пропагандиста Михайла Лучина, який воював проти України та закуповував безпілотні літальний апарати для російських військ.

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