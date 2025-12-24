Росія вербувала громадян Кенії на війну проти України, - Bloomberg

Правоохоронці розслідують організовану транснаціональну злочинну мережу, до якої входять рекрутингові агентства Кенії.

Міністерство закордонних справ Кенії заявило, що щонайменше 200 кенійців за останні місяці заманили до Росії обіцянками знайти роботу, повідомляє Bloomberg.

Видання розповідає історію Мартіна Мбуру, який 21 жовтня цього року сів на борт літака Air Arabia в Найробі, що летів до Москви. В статті йдеться, що він нібито був впевнений, що їде на добре оплачувану роботу водієм або охоронцем.

Зазначається, що кенійські та російські рекрутери обіцяли йому заробіну плату в розмірі 250 000 шилінгів, що складає приблизно 2000 доларів на місяць.

Відео дня

Його дружина, Грейс Гатоні, востаннє розмовляла з Мбуру 19 листопада, а вже через 2 дні вона побачила на кенійському телебаченні повідомлення про те, що 38-річний водій мікроавтобуса загинув на Донбасі.

"Це був такий шок. Він не мав військового досвіду і пройшов лише триденне навчання", - розповіла Гатоні в інтерв'ю.

Видання посилається на дані українських чиновників, які в листопаді заявляли, що понад 1400 осіб з трьох десятків африканських країн опинилися на боці російських військ в Україні.

Видання додає, що в цьому ж місяці стало відомо, що дочка колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми брала участь у вербуванні чоловіків з Південної Африки та Ботсвани.

В публікації вказується, що за словами державного прокурора Кеннеді Амвайі, який бере участь в одній зі справ, порушених поліцією, Управління кримінальних розслідувань активно розслідує випадки, коли кенійців під хибними приводами втягують у бойові дії в Україні.

За словами Амвайі, вони розслідують організовану транснаціональну злочинну мережу, до якої входять рекрутингові агентства та інші підприємства в Кенії, що співпрацюють з людьми в Росії.

Видання зазначило, що в листопаді президент Кенії Вільям Руто подякував президенту України Володимиру Зеленському за допомогу в звільненні кенійців, яких обманом змусили воювати на боці Росії.

РФ вербує іноземців воювати проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що двох громадян Індії, які приїхали до Росії за студентськими візами, примусово завербували на війну проти України, в результаті вони загинули. За словами їхніх родичів, їм обіцяли цивільну роботу, але відправили на фронт. Видання The Independent поділилося, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до армії РФ було призвано 202 індійці, 26 з яких загинули. Вказується, що семеро осіб вважаються зниклими безвісти.

Також ми писали, що в іранському Тегерані почали роздавати листівки з пропозицією для чоловіків приєднатися до армії Росії у війні проти України. Їм пропонують до 20 000 доларів як бонус при підписанні контракту з Міноборони РФ, а виплата щомісяця становитиме 2000 доларів. Посольство Росії в Тегерані заявило журналістам, що ці листівки є підробленими. Проте журналістам, які зателефонували за вказаним номером, чоловік заявив, що листівки є частиною "офіційної" російської кампанії з вербування. Він запевнив, що ці дії координуються з владою Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: