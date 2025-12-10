Росія вдається до різних схем з вербування тисяч іноземців на війну проти України.

В іранському Тегерані почали роздавати листівки, в яких чоловікам пропонують приєднатися до армії Росії у війні проти України. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що цими листівками іранським чоловікам віком від 18 до 45 років пропонують виплати до 20 000 доларів як передплатні бонуси в разі укладення контракту з армією РФ. Ба більше, іранцям обіцяють щомісячну зарплату близько 2000 доларів.

Посольство Росії в Тегерані заявило журналістам, що ці листівки є підробленими. У Москві ж також заперечують їхню справжність.

Відео дня

У виданні наголосили, що Росія вдається до різних схем з вербування тисяч іноземців, зокрема з Близького Сходу, Центральної Азії та Куби, для участі в бойових діях проти України.

Журналісти зателефонували за номером, який був зазначений в одній із таких листівок. Невідомий чоловік, який відповів на дзвінок, сказав, що листівки є частиною "офіційної" російської кампанії з вербування, і стверджував, що вона координується з іранською владою.

Крім того, у виданні додали, що в листівках ідеться про те, що Міністерство оборони РФ набирає людей на різні посади, зокрема солдатів, операторів дронів і водіїв. В оголошеннях пропонуються високі зарплати і бонуси для новобранців, зокрема переліт у Росію, безоплатне житло, медичне обслуговування та невказані комісійні. Ці оголошення орієнтовані на чоловіків, але в них також пропонуються робочі місця для жінок з медичною освітою.

У ПАР радіоведучу та ще низку осіб підозрюють у вербуванні чоловіків до армії РФ - що відомо

Раніше BBC повідомляло, що в Південній Африці радіоведучу державної станції SAfm Нонкулулеко Мантулу заарештували за підозрою у вербуванні чоловіків для участі у війні проти України на боці Росії. Вона є однією з п'яти осіб, яким, за словами прокурорів, висунуто такі звинувачення.

Арешт жінки та ще чотирьох осіб стався після драматичної відставки з парламенту минулої п'ятниці Дудузіле Зума-Самбудлі, доньки колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми. Її звинувачують у тому, що вона ошукала 17 південноафриканських чоловіків, серед яких були й деякі її родичі, змусивши їх воювати за Росію у війні проти України. Дочка колишнього президента ПАР ці звинувачення заперечує.

Вас також можуть зацікавити новини: