Російські казаки пригрозили Трампу позбавленням звання єсаула (відео)

У Санкт-Петербурзі отаман міського козацького товариства «Ірбіс» Андрій Поляков заявив, що прийме рішення про позбавлення президента США Дональда Трампа звань осавула і почесного казака йдеться у сюжеті ТСН.

Отаман заявив, що вважає дії Трампа на світовій арені помилкою.

«Ми бачимо, хто оточує його і хто консультує - не найкращі люди, які відносяться до Росії традиційно не дуже добре», - сказав Поляков, висловивши надію, що Трамп все ж усвідомлює помилковість своїх дій.

Нагадаємо, спільнота «Ірбіс» присвоїла американському президенту звання осавула і статус почесного козака в серпні 2016 року, в розпал передвиборної кампанії в США. Тоді ж Трампа і членів його сім'ї запросили до Петербурга, а також на хутір отамана Полякова.