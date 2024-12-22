За словами росіян, у північнокорейців "мало теорії, але багато практики".

Полонені російські солдати незадоволені північнокорейськими військовими, які беруть участь у війні РФ проти України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела у Силах оборони.

Так, полонені розповіли про зухвале та безрозсудне поводження корейців. Один із них зазначив, що військових КНДР утримують та навчають окремо від російських, при цьому у солдатів КНДР "мало теорії, але багато практики"., хоча у північнокорейців "ті ж самі бліндажі, але розташовані окремо".

"Побачив другий раз я їх вже на передовій, коли вони воювали. Багато було вбитих серед них, багато поранених і ще більше живих. Люди вони зухвалі, можуть відібрати автомат у звичайного солдата", - розповів росіянин.

Як зазначив росіянин, військових КНДР кидають першими у бій, а за ними йдуть солдати РФ:

"Кажуть, що вони "без голови", що їм начхати, куди йти і чого йти, божевільні товариші".

За словами окупанта, був випадок, коли корейці відкрили вогонь по росіянах під час висування на позиції. В іншому епізоді військовий КНДР прострілив ноги своїм "побратимам".

"Знаю, що харчуються вони добре. Якщо вони їдять сирокопчену ковбасу, то найсмачніше, що ми їли - гречана каша. Так, їм все постачають, у них амуніція вся, зброя інша, у всіх "дванадцяті" "калаші", гвинтівки, кулемети, а у нас тільки АК-47", - сказав полонений.

Інший росіянин розповів, що вперше зустрів північнокорейських солдатів на полігоні "Постоялі Двори" у Курській області. За його словами, там було близько 700 корейців. Він підтвердив слова іншого окупанта про легковажне поводження зі зброєю з боку солдатів КНДР і додав, що один з північнокорейців на полігоні прострелив ноги своїм співвітчизникам, в іншому випадку "куля прилетіла у живіт інструктору".

Окупанти також скаржаться на мовний бар'єр та непорозуміння з солдатами КНДР.

Участь солдатів КНДР у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, видання The Times дізналося подробиці масової атаки солдатів КНДР у Курській області. За словами журналістів, північнокорейці були викинуті на нейтральну територію, не маючи ні "прикриття темряви", ні "занепокоєння своїх генералів".

Одягнені в зелену форму російської армії, корейці не намагалися шукати укриття, і їх швидко помітив український безпілотник.

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